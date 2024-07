Droits TV ‍: BeIN-DAZN, la LFP a un gros doute

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Officialisation ce mardi pour le rachat des droits TV de la Ligue 1. Le conseil d'administration de la LFP doit le faire, mais il reste quelques gros détails à régler rappelle l'instance du football pro.

C’est ce jeudi que la grande annonce pourrait avoir lieu au sujet de l’achat des droits télé de la Ligue 1, moins d’un mois avant le premier match de la saison. Car malgré les effets d’annonce d’un accord trouvé dimanche soir, tout cela n’a débouché sur aucune officialisation. C’était une situation encore jugée inquiétante ce mercredi, mais l’accord sur toute la ligne est désormais trouvé, et devrait être ratifié ce jeudi si tout se passe comme prévu.

Le coup de frein de la LFP

RMC dévoile ainsi qu’une réunion a eu lieu directement entre Vincent Labrune et Youssel Al-Obaidly afin de mettre les choses au clair concernant tout ce qui pouvait freiner le deal. Cela n’a pris que 30 minutes dans un grand hôtel parisien selon la radio sportive, pour que les deux hommes lèvent les derniers doutes et arrivent donc main dans la main ce mardi au conseil d’administration de la Ligue pour pouvoir enfin communiquer officiellement.

Droits TV : DAZN va miser sur la chaîne L'Equipe https://t.co/wzJ1Ay8jtD — Foot01.com (@Foot01_com) July 24, 2024

Il reste désormais à savoir si ce conseil d’administration va pouvoir tout éclaircir et tout valider, car plusieurs éléments n’ont pas encore été dévoilés officiellement. Les garanties financières de DAZN sont promises et auraient été validées personnellement par le milliardaire britannique Len Blavatnik. La porte de sortie au bout de 2 ou 3 ans a longtemps été discutée, mais semble faire l’objet d’un accord, tout comme la répartition définitive des gros matchs entre les deux diffuseurs. Mais RMC cite également des sources de la LFP, qui précisent qu’il reste encore des gros éléments à voir, signe qu’il faudra un CA très productif et unanime pour déboucher sur une décision officialisée dans la journée de ce jeudi. Le football français continue donc de surfer sur ce suspense qui met tout le monde sur les nerfs, et les clubs commencent même à commercialiser des places pour les premières journées sans même savoir quel jour auront lieu les matchs de la première journée dans trois semaines.