Droits TV ‍: BeIN, Canal+, l'état d'alerte est lancé

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Alors que la Ligue 1 reprendra dans quelques semaines, le championnat n'a toujours pas de diffuseur... La question des droits tv est logiquement sur toutes les lèvres et l'inquiétude est énorme.

Les équipes de Ligue 1 reprendront (ou ont déjà repris pour certaines) très prochainement le chemin de l'entrainement. Pour l'instant, sans savoir qui aura l'honneur de diffuser leurs matchs. Et cela devient très problématique, surtout qu'un accord semble très loin d'être trouvé entre la Ligue de Football Professionnel et Canal+ voire beIN Sports. Il se dit que face à la situation, la LFP pourrait finir par créer son propre média. Du côté des présidents et directeurs sportifs des clubs de l'élite, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Forcément difficile pour recruter ou préparer son budget. Que ce soit au Stade de Reims ou au FC Nantes, on se prépare à tous les scenarii et on veut alerter sur la situation.

Une situation catastrophique

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stade de Reims (@stadedereims)

Ces dernières heures en conférence de presse, Franck Kita a en effet indiqué de son côté : « Je suis la situation très attentivement. On espère que le dénouement sera très positif. (…) C’est le cas pour tous les clubs français. Ça ne veut pas dire qu’on ne va pas recruter, ça ne veut pas dire qu’on sera pas ambitieux sportivement ». Comme dit plus haut, même son de cloche à Reims. Jean-Pierre Caillot a avoué que la baisse du montant CVC aura un impact sur le club champenois : « Je me considère dans les clubs qui pourront être en difficulté demain si les droits tv ne sont pas à la hauteur ». Mathieu Lacour, directeur général du Stade de Reims a lui poursuivi : « Une augmentation de budget ? Au regard du contexte actuel, non ». En espérant donc qu'une solution soit très vite trouvée, au risque de totalement déséquilibrer le championnat la saison prochaine, avec des clubs qui ne pourront pas se renforcer comme espéré. Et pendant ce temps, la LFP lance sa chaine en espérant tout de même que Canal+ se réveille pour éviter le fiasco.