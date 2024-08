Droits TV ‍: 75 euros par mois, DAZN va le payer très cher

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Nouveau diffuseur principal de la Ligue 1, DAZN a dévoile jeudi ses différentes offres. Il faudra payer au minimum 30 euros par mois pour avoir accès aux huit matchs diffusés par la plateforme britannique. Et plus du double pour suivre tout le football.

L’interminable feuilleton des droits TV de la Ligue 1 a officiellement pris fin jeudi puisque la LFP a entériné l’attribution des matchs à BeIn Sports et à DAZN. La chaîne qatarie diffusera un match par journée, la meilleure affiche un week-end sur deux le samedi à 17 heures, tandis que la plateforme de streaming britannique se chargera de proposer les huit autres matchs chaque week-end. Le prix de DAZN était très attendu et ces dernières semaines, tout a été dit à ce sujet, de 40 à 10 euros. Le couperet est finalement tombé et la nouvelle a été difficile à digérer pour les fans de Ligue 1 puisqu’il faudra payer au minimum 30 euros par mois (avec engagement sur un an) pour avoir accès à tous les matchs diffusés par DAZN. Un prix bien trop haut pour une majorité de supporters, qui s’attendaient à une offre plus attractive et qui attendent maintenant de voir si un accord sera trouvé avec Canal+, Prime Video ou d’autres distributeurs potentiels.

DAZN dévoile ses vrais tarifs, c’est le fiasco assuré https://t.co/Wf1FtiQGYH — Foot01.com (@Foot01_com) August 1, 2024

Interrogé par L’Equipe, Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle, estime en tout cas que DAZN prend un très gros risque et qu’il est probable que ce prix exagéré dissuade les consommateurs. Car au total, avec BeIn Sports et Canal+ pour suivre 100% du football européen, c’est désormais près de 75 euros que les Français doivent débourser tous les mois pour tout suivre. « Je suis dubitatif et je n'y crois pas trop, en tout cas. Je serais plus confiant si le consommateur avait accès à toute la Ligue 1 pour 30 euros. Mais pour 8 matches, ça me paraît élevé. Il ne faut pas négliger la période actuelle, marquée par l'incertitude économique et politique qui incite les Français à la prudence » explique Virgile Caillet avant de poursuivre dans les colonnes du quotidien national.

DAZN ou Canal+, les Français vont devoir choisir

« Avec l'abonnement à Canal+ pour les compétitions européennes, on arrive à 70-75 euros. Ça fait cher quand même ! Le consommateur n'a jamais autant payé alors que les droits n'ont jamais été aussi faibles, c'est un sacré paradoxe. Il va donc être contraint de faire des arbitrages. Je crois que les Français choisiront un abonnement et pas les deux. Et cela pourrait profiter à Canal+, puisqu'un certain nombre de fans sont plus intéressés par la Ligue des champions que par la Ligue 1 » a lancé le spécialiste, qui redoute un énorme crash de DAZN dès sa première saison dans le football français. La plateforme de streaming s’est quant à elle alignée sur les tarifs qu’elle pratique à l’étranger. A la différence qu’en Italie par exemple, elle propose bien plus que le championnat italien puisqu’elle possède une partie des droits de la Ligue des Champions, une différence notable en comparaison avec son offre sur le territoire français.