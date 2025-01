De Zerbi tape gratuitement sur Vincent Labrune

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Vincent Labrune débute l'année 2025 par un tacle gratuit en provenance de l'entraineur de l'OM, pour qui le boulot est mal fait pour mettre en avant le niveau de la Ligue 1.

Comme beaucoup d’entraîneurs et même de joueurs venus de l’étranger et notamment d’un championnat de très haut niveau, Roberto De Zerbi a été agréablement surpris par le niveau de la Ligue 1. La dimension physique de notre championnat est indiscutable, mais les qualités individuelles sont également bien présentes dans la « Ligue des Talents » comme l’avait surnommé à une époque la LFP. Mais pour l’entraîneur de l’OM, c’est justement la Ligue qui doit être pointée du doigt pour expliquer que la compétition française n’est pas reconnue à l’étranger. Un argument assez classique, puisque jamais en dehors de nos frontières, la Ligue 1 n’a réussi à se développer. En Espagne, en Italie ou en Angleterre, les résultats du championnat de France ne sont pas discutés, et les images sont extrêmement rares.

La Ligue des Talents mal vendue

Pour De Zerbi, il gagnerait pourtant à être connu, si la Ligue et son boss Vincent Labrune s'avéraient être plus efficaces. « C'est un championnat qui est plus fort que ce que les gens peuvent penser à l'extérieur de la France. Mais il est sûrement mal vendu, ce championnat, par les gens qui le gèrent. Parce que la Ligue 1, à l'extérieur de la France, a une réputation d'un championnat de bas niveau. Alors que ça n'est pas du tout le cas. Il y a des joueurs très forts et des entraîneurs très forts, il y a des stades pleins et des ambiances très chaudes. Mais peut-être que ce championnat est mal vendu, vendu moins bien que la Premier League qui le meilleur championnat d'Europe ou que la Serie A ou que la Liga ou que la Bundesliga. Je ne sais pas si c'est un problème de gestion ou un problème de communication à l’étranger », a lancé Roberto De Zerbi, qui n’a pas vraiment de suggestion pour améliorer l’image des clubs français à l’étranger.

En Angleterre, la Ligue 1 est souvent appelé « Farmers League », surnom moqueur pour désigner un championnat semi-professionnel de seconde, ou de troisième zone. Financièrement, mais également au niveau du suivi du championnat comme du marketing, la France a énormément de retard, mais la réussite sportive en Europe aiderait certainement à placer les clubs tricolores sur la carte. Or aussi incroyable que cela puisse paraitre, la France n’a remporté que deux Coupes d’Europe depuis le début des compétitions continentales.