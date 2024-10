DAZN supprime un petit cadeau gratuit

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Guyot

Sur ses réseaux sociaux, DAZN diffusait instantanément les buts marqués sur les pelouses de Ligue 1 depuis le début de la saison. Le nouveau diffuseur de la Ligue 1 a décidé de changer d’avis.

C’était une bonne surprise pour les amateurs du championnat de France depuis le coup d’envoi de la saison. Désormais diffusée quasi exclusivement par DAZN qui retransmet huit rencontres sur neuf chaque journée de Championnat, la Ligue 1 avait vu quelques changements cette année. D’habitude, il fallait attendre le lundi matin et les résumés qui sortaient sur la chaîne YouTube de la Ligue 1 pour voir tous les buts, y compris pour les matchs ayant eu lieu le vendredi. Depuis août, le compte X (anciennement Twitter) de DAZN publiait dans la foulée tous les buts inscrits sur les différentes pelouses. Sauf que depuis ce week-end, les fans ont vu que le diffuseur ne montrait sous la forme de vidéo que la célébration des joueurs sans montrer les buts en question. Et notamment pour le choc OM-PSG.

DAZN change de stratégie sur ses réseaux sociaux

🚨 DAZN a pris la décision 𝗱𝗲 𝗻𝗲 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗱𝗶𝗳𝗳𝘂𝘀𝗲𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗯𝘂𝘁𝘀 𝘀𝘂𝗿 𝘀𝗲𝘀 𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗮𝘂𝘅 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘂𝘅 comme ce fût le cas depuis le début de la saison de Ligue 1. ❌⚽️



Le groupe explique pourquoi : « DAZN avait décidé de pousser gratuitement sur ses réseaux… pic.twitter.com/7cPrc3V0B8 — Actu Foot (@ActuFoot_) October 29, 2024

Cette communication n’était pas un bug ou le fruit du hasard, mais bel et bien une volonté de DAZN de changer sa stratégie : « DAZN avait décidé de pousser gratuitement sur ses réseaux sociaux les buts pour installer la marque auprès du grand public. Aujourd’hui, nous souhaitons nous concentrer sur la satisfaction des abonnés », rapporte l’Equipe ces dernières heures. Pour rappel, DAZN, qui a gagné les droits de diffusion de la Ligue 1 jusqu’en 2029, souhaite dépasser le million d’abonnés d'ici à la fin de la saison pour prendre de l’ampleur sur le marché français.

Cependant, le prix de l’abonnement mensuel (30€ par mois, 40€ pour la version sans engagement) avait longuement suscité un tollé par les fans de Ligue 1 et DAZN a ensuite revu son offre à la baisse via une offre limitée (l’abonnement était disponible pour dix euros de moins). Pour attirer encore plus de monde, la marque a encore un peu de travail à faire, puisque pour l'instant, et c'est un chiffre officieux, il y aurait 500.000 abonnés à la chaîne sportive.