DAZN prêt à claquer la porte, un président de Ligue 1 vend la mèche

Par Hadrien Rivayrand

En Ligue 1, DAZN inquiète toujours autant, alors que le média ne remplirait pas le nombre d'abonnés suffisant pour perdurer. Certains présidents de club se préparent déjà au pire...

Après des longs mois d'incertitude, les droits tv pour la Ligue 1 ont enfin trouvé preneurs. Il s'agit de DAZN et de BeIn Sports. Et les deux médias font parler. Pour des raisons diverses cependant. Le premier a longtemps vu son offre faire s'étouffer les fans de football quand le second a mis du temps à payer son dû à la Ligue de Football Professionnel. Aussi, concernant DAZN, ce qui inquiète beaucoup, c'est que le service de streaming sportif n'a pas les abonnés nécessaires pour prospérer. Si le média tente de rassurer, on dit qu'il n'aurait que 500 000 abonnés. Problème, DAZN et la LFP ont fixé un seuil de 1,5 million d'abonnés à atteindre d'ici au 1er décembre 2025. Et si ce chiffre n'est pas atteint, alors DAZN (comme la LFP) aura comme possibilité celle de résilier son contrat avant la fin prévue en 2029.

Jean-Pierre Caillot se prépare à tout

Pas mal de présidents du championnat de France commencent d'ailleurs à se préparer au pire. Ce n'est pas Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, qui dira le contraire. Lors de quelques mots échangés à L'Union, il a récemment indiqué : « Nous tirons les leçons des expériences passées pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Il est essentiel d’anticiper, car l’incertitude autour du diffuseur actuel reste préoccupante. La lutte contre le piratage est également un combat prioritaire. C’est un phénomène qui impacte lourdement les revenus de DAZN et de la Ligue. Si notre diffuseur venait à partir, nous devons être prêts à trouver une alternative pour assurer la pérennité de notre modèle économique ». Voilà qui est clair et qui en dit long sur l'état des préoccupations concernant DAZN. Quant à la suite, pour le moment, la solution de repli numéro 1 est toujours de créer sa propre chaine pour diffuser l'ensemble du championnat.