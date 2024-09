DAZN moins cher, un mensonge dénoncé

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dans la foulée de sa réélection au poste de président de la LFP, Vincent Labrune a évoqué le prix des abonnements à DAZN.

Il n'y a pas eu de révolution à la Ligue de Football Professionnel, mais le président réélu a tout de même reconnu qu'il avait mal vécu le fait de ne pas avoir trouvé un diffuseur unique pour la Ligue 1, puisque les droits sont partagés entre DAZN et Beinsports. Et face aux médias, Vincent Labrune a tout de même voulu répondre directement à ceux qui estiment que le prix total est trop élevé pour les amateurs de foot à la télé. « L’intégralité de la Ligue 1 en France c’est moins cher que dans tous les autres pays européens. Il n’y a qu’en Italie que c’est moins cher qu’en France. Et pourquoi ? Parce que DAZN a eu le temps de s’installer, c’est leur deuxième cycle et ils ont baissé les prix cette année », a fait remarquer le président de la LFP, pour relativiser tout cela. Sauf que c'est une vision pour le moins tronquée de la réalité.

Faux. DAZN n’a pas baissé ses prix en Italie parce qu’elle a eu le temps de s’installer… La plateforme a même augmenté son abonnement. Et si c’est moins cher qu’en France, c’est juste parce qu’elle détient 100% des matches et qu’on peut donc voir l’intégralité avec un seul abo. https://t.co/FdfZFbWzlD — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) September 10, 2024

Spécialiste des médias pour L'Equipe, Sacha Nokovitch a démenti les propos de Vincent Labrune concernant DAZN en Italie. « Faux. DAZN n’a pas baissé ses prix en Italie parce qu’elle a eu le temps de s’installer… La plateforme a même augmenté son abonnement. Et si c’est moins cher qu’en France, c’est juste parce qu’elle détient 100% des matches et qu’on peut donc voir l’intégralité avec un seul abo », a fait remarquer notre confrère. Sachant en plus qu'en Italie, comme en France, DAZN a revu à la baisse l'habillage des matchs de Serie A afin de faire des économies. De quoi relativiser les propos du président de la LFP, qui dans la foulée se fait traiter de « menteur » par un Daniel Riolo qui faisait campagne pour Cyril Linette et ne digère évidemment pas la réélection de celui qu'il appelle l'Orléanais. En attendant, DAZN mise gros sur la promotion lancée mardi pour recruter de nouveaux abonnés, même si dans le même temps elle se met l'ensemble de ses premiers abonnées à dos en refusant de leur faire un geste commercial.