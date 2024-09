DAZN, le sondage effrayant

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

L'arrivée de DAZN en Ligue 1 avec des tarifs mensuels élevés a renforcé la pratique du piratage en France. Loin d'être à la marge, cet acte est très suivi en France et il jouit même d'une certaine popularité dans l'opinion publique.

En 2024, la question n'est plus trop de savoir combien de personnes regardent la Ligue 1 mais plutôt de savoir comment elles la suivent. Implanté depuis plusieurs années dans l'Hexagone, le piratage illégal du sport a pris encore plus d'ampleur cet été. En effet, le nouveau diffuseur de la Ligue 1 DAZN n'est pas arrivé sur le marché français avec des tarifs bon marché : 29,99 euros par mois en entrée de gamme et même 39,99 euros mensuels pour suivre 8 matchs sur 9 de Ligue 1. Certains passionnés préfèrent éviter de payer une telle addition, misant sur l'IPTV ou les sites de streaming illégaux sur internet. De quoi pousser la LFP à s'occuper sérieusement du problème.

2,5 millions de pirates en France

Le moins que l'on puisse dire c'est que la Ligue a du pain sur la planche. Comme le révèle un sondage Odoxa commandé par Winamax et RTL, le piratage est véritablement entré dans les mœurs en France. 5% des Français interrogés avouent regarder le football via ces moyens illégaux. Cela fait donc un peu plus de 2,5 millions de pirates estimés. Une manne non négligeable pour une chaine comme DAZN qui vise 1,5 million d'abonnés dans 6 mois. Cette tendance n'est pas prête de s'arranger dans l'avenir car 11% des moins de 35 ans s'adonnent à cette pratique via l'IPTV, les sites de streaming ou encore les liens postés sur les réseaux sociaux.

Ligue 1 : DAZN fait fermer un énorme compte pirate https://t.co/6Xxa2G5WME — Foot01.com (@Foot01_com) August 31, 2024

En outre, le grand public n'a pas une opinion négative du piratage. 60% des Français interrogés légitiment le recours à des solutions illégales au vu des tarifs pratiqués par les chaînes payantes. Seuls 37% des sondés sont favorables à des sanctions pénales contre les pirates. Dans ce sondage, on apprend aussi que les Français sont prêts à payer 23 euros par mois en moyenne pour du foot à la télévision. De quoi montrer aux chaines et à la LFP qu'une issue positive existe avec les passionnés de football, lesquels sont 18% à être abonnés à au moins une chaine payante et même 6% à avoir souscrit à plusieurs chaines légalement.