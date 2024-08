DAZN ‍: La menace de mort qui ne passe pas

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le débat devient houleux autour de DAZN et son prix exorbitant pour suivre la Ligue 1. L'attitude des dirigeants, et le chantage à la survie des clubs, est pointée du doigt.

La deuxième journée du championnat de France de Ligue 1 débute ce vendredi et une nouvelle fois l’attention se portera au moins autant sur les terrains que sur le nouveau diffuseur. DAZN a pris les commandes pour les prochaines années mais le tarif pratiqué et la qualité en grande baisse ont provoqué une levée de boucliers chez les téléspectateurs, et en général chez les passionnés de football en France qui trouve que suivre leur sport préféré à la télévision coûte désormais beaucoup trop cher. Résultat, le piratage a fait des chiffres records dès la première journée, et il y a peu de chances que cela change, à moins d’une prise de conscience politique. Les dirigeants du football français sont visiblement satisfaits du deal trouvé avec DAZN, et Laurent Nicollin a pris la parole de manière musclée dans les journaux ces dernières heures pour afficher son soutien à Vincent Labrune.

Nicollin met le feu aux poudres

Nous sommes vendredi. N'oubliez pas de renoncer à votre restaurant hebdomadaire pour vous abonner à DAZN. — Pierre B. (@Pierre_B_y) August 23, 2024

Ce dernier est au centre des critiques pour son train de vie dispendieux et ses résultats décevants sur le plan du dossier des droits TV. Mais Nicollin a décidé de le défendre, et accuse même ceux qui ne vont pas jouer le jeu en refusant de payer pour DAZN d’être les fossoyeurs du football français. « Bah déjà, j'aimerais dire aux gens d'arrêter le DAZN bashing. S'abonner est vital pour l'économie des clubs, s'ils arrivent à 1,5 million d'abonnés, les clubs toucheront une prime collective de 50 M€. Pour moi, sans cesse se plaindre que rien ne va est une incohérence. Le contrat est signé, je suis loyaliste. Déjà, ils sont tous abonnés à beIN. Et pour DAZN, je leur dirais : 30 €, c'est le prix d'un restau un vendredi soir. Donc cela fait un vendredi dans le mois, sur quatre, où tu ne vas pas au restau pour te payer ton abonnement DAZN », a livré le président de Montpellier dans les colonnes de L’Equipe.

⌛ | La @Ligue1 revient ce soir pour un nouveau week-end de foot ! 📺🍿



Toute la Ligue 1 McDonald’s. Tous les matchs. Tous réunis. Seulement sur DAZN. 📲



*8 matchs live, 1 en décalé chaque week-end de championnat. (ce week-end : OL-Monaco) pic.twitter.com/Fi4u7JqEk5 — DAZN France (@DAZN_FR) August 23, 2024

Une sortie qui a eu le don de faire hurler ceux pour qui 40 euros de plus par mois pour suivre la Ligue 1 avec une couverture incomplète et de qualité moindre, n’est pas anodin. Economiste du sport très au point sur les droits TV, Pierre Rondeau a ainsi repris les propos de Nicollin, les paraphrasant pour permettre de faire comprendre que le but est de faire culpabiliser les téléspectateurs et ainsi faire oublier la mauvaise gestion des dirigeants. « Vous les footeux, sachez que si vous ne vous abonnez pas à DAZN, vous allez tuer le foot. Tout est de votre faute. Pensez aux pauvres dirigeants. Comment pourront-ils se payer leurs verres au palace ? Comment pourront-ils surpayer leurs joueurs moyens ? », a envoyé Pierre Rondeau, outré de voir qu’à la Ligue comme au sein des clubs, le soutien de l’entre-soi est total, cela même si dans le même temps la Ligue s’est payée de nouveaux locaux à 130 millions d’euros avec travaux, soit le double de prix au mètre carré en vigueur dans le secteur.