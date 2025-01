DAZN fait une grosse frayeur lors de Rennes-OM

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le coup d'envoi du match entre Rennes et l'OM n'a pas été diffusé sur DAZN, qui a pris l'antenne avec quelques secondes de retard après un écran noir inquiétant.

Dans la semaine, la Ligue a annoncé que le coup d’envoi des matchs à 21h00 était repoussé de 5 minutes quand un match avait lieu à 19h00, pour permettre à DAZN de diffuser les deux rencontres sur le même canal sans superposition. Par le passé, plusieurs matchs avaient été amputés de diffusion pour les premières secondes en raison de la fin tardive de l’opposition précédente. Avec ce nouvel horaire, le match de Ligue 1 entre Reims et Nice, qui a tout de même été très agité, s’est terminé à temps.

L'écran noir de DAZN a fait peur

Mais c’est la transition entre les deux rencontres qui a été très compliquée. Pendant quelques minutes, DAZN a affiché un écran noir qui a mis tout le monde sur les nerfs. Le coup d’envoi a ainsi été donné, sans qu’il ne soit diffusé et le match a été retransmis à partir de la 25e seconde. De quoi provoquer un gros coup de sang sur les réseaux, où les plaintes sont arrivées très vite, entre agacement et humour. « C’est DAZN qui devrait nous verser de l’argent chaque mois », « Même pour un euro je ne m’abonne pas », « DAZN ils me font trop peur avec leur retransmission », ont lancé plusieurs internautes, tandis que certains se plaignaient de problème de sons dans la diffusion du match.