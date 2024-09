DAZN et Ethan Mbappé, l'OM vient tout régler

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La Ligue 1 ne fait pas rêver et DAZN en fait les frais. Pas de panique, l'OM arrive pour sauver tout le monde.

A l’heure où la Ligue des Champions va se lancer, la Ligue 1 va regarder le comportement de quatre de ses représentants dans la cour des grands. Le challenge sera copieux tant la C1 a franchi un cap et ne laissera aucune miette à ceux qui ne sont pas au niveau avec une phase de saison régulière sans temps mort, sans des gros bras qui jouent à l’économie en attendant la suite. Les clubs tricolores seront donc scrutés de près, après un été compliqué avec la perte d’une grosse manne financière avec les droits télés qui ont bien baisé, et le fait que les stars sont moins nombreuses, même si l’OM a frappé fort en recrutant Mason Greenwood et désormais Adrien Rabiot. Heureusement que les Marseillais sont là, résume ainsi Nabil Djellit, pour animer la Ligue 1. Pour le journaliste de France Football, qui prend en témoin une affiche publicitaire de DAZN pour faire la promotion de cette saison, le fait qu’Ethan Mbappé soit mis en avant pour essayer d’inciter le public à s’intéresser à notre championnat veut dire beaucoup de la faiblesse actuelle des effectifs.

Ethan Mbappé pour faire vendre la Ligue 1

Dans une Ligue 1 obligée de mettre Ethan Mbappé sur ses affiches, une fois de plus c'est l'OM qui ranime la flamme avec son mercato et une passion plus forte que jamais. Dazn peut dire merci à Marseille. La vraie ville du foot en France. C'est la vérité. pic.twitter.com/GIzCdxcuOq — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 16, 2024

Avec son ton sarcastique habituel, Nabil Djellit souligne ainsi que l’OM est en train, grâce à ses investissements spectaculaires, de redonner un autre visage à la Ligue 1. « Dans une Ligue 1 obligée de mettre Ethan Mbappé sur ses affiches, une fois de plus c'est l'OM qui ranime la flamme avec son mercato et une passion plus forte que jamais. Dazn peut dire merci à Marseille. La vraie ville du foot en France. C'est la vérité », a livré le journaliste. Cela même si DAZN n’a pour le moment pas vraiment osé mettre en avant Mason Greenwood pour son passé d’homme violent envers les femmes. Nul doute qu’en revanche Adrien Rabiot sera plus facilement une tête d’affiche mise en avant dans les prochaines campagnes de la plateforme britannique, étant donné que l’international français créer le buzz avec sa signature à l’OM en ce moment.