DAZN cherche 1,1 million d'abonnés d'urgence

Par Claude Dautel

Tandis que L'Equipe affirmait que DAZN avait atteint la barre symbolique des 500.000 abonnés, la réalité est différente. Et le contrat avec la Ligue 1 est menacé.

En obtenant la signature d'un contrat avec DAZN durant l'été en s'assurant 400 millions d'euros par saison pour la Ligue 1, la Ligue de Football Professionnel avait imposé la présence d'une clause qui fait que le contrat pourra être dénoncé si dans un an, la chaîne ne compte pas 1,5 million d'abonnés. Une clause qui a étonné DAZN, mais qui a été validé par les deux camps. Et sauf improbable retournement de situation, il n'y aura pas besoin d'attendre décembre 2025 pour savoir que cet objectif ne sera pas atteint dans un an. Les révélations d'Arthur Perrot, qui suit ce dossier pour BFM, sont consternantes, puisque le média sportif n'aurait actuellement que 400.000 abonnés et non 500.000 comme L'Equipe l'affirmait la semaine passée. Même l'énorme campagne publicitaire mise en place avant OM-PSG n'a pas eu les effets escomptés. Du côté de DAZN, c'est silence radio sur le nombre d'abonnés, le diffuseur de huit des neuf affiches par journée de Ligue 1 se contentant de dire que ce chiffre « situe dans la trajectoire que nous nous sommes fixés depuis notre arrivée en France ».

DAZN a constaté les dégâts du piratage avec OM-PSG

Il n'empêche, et même si la promotion actuelle (19,99 euros par mois pour un engagement annuel) va être prolongée jusqu'à la fin de l'année, on voit mal comment DAZN pourrait recruter 1,1 million d'abonnés d'ici à un an. Car le souci majeur, c'est que le piratage s'est installé dans le paysage footballistique français, et les responsables de la chaîne sportive l'ont amèrement constaté à l'occasion du choc entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, la bataille menée contre le streaming illégal n'ayant pas empêché des dizaines de comptes de diffuser la rencontre alors que tout avait été mis en place pour pourrir la vie des pirates lors de cette rencontre au sommet de la Ligue. Il faut désormais savoir ce que DAZN et la Ligue de Football Professionel vont négocier pour zapper ce fameux objectif des 1,5 million d'abonnés, l'idée étant toujours que d'ici là la LFP prépare sa propre chaîne. Le dossier des droits de diffusion va donc rester un sujet de préoccupation pour Vincent Labrune et le comité stratégique consultaltif de LFP Média où Lens et l'OL ont rejoint notamment Nasser Al-Khelaifi et Pablo Longoria.