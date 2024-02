Dans la douleur, Rennes poursuit sa remontée

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

20e journée de Ligue 1

Roazhon Park

Le Stade Rennais FC bat le Montpellier HSC 2-1

Buts pour le Stade Rennais : Terrier (3e), Kalimuendo (48e, sp)

But pour Montpellier : Savanier (73e)

Quatrième victoire consécutive en Ligue 1 pour Rennes ! Lors de la 20e journée, les Rouge et Noir ont dominé Montpellier (2-1) ce samedi, avec plus de difficultés que prévu. Le pensionnaire du Roazhon Park semblait parti pour s’imposer tranquillement, notamment après l’excellente entame récompensée par le but de Terrier (1-0, 3e), d'abord refusé par l’arbitre assistant puis accordé par la VAR. De quoi provoquer une timide réaction de Montpellier. Cela restait insuffisant pour revenir avant la pause. Au contraire, au retour des vestiaires, le jeune Mincarelli provoquait un penalty pour un tacle sur Guéla Doué.

Rennes s'est fait très peur !

Une offrande pour Kalimuendo (2-0, 48e) qui doublait la mise. On pensait la victoire rennaise acquise. Sauf que les Héraultais poussaient et se procuraient de nombreuses occasions. Logiquement, Savanier (2-1, 73e), d’une belle frappe à l’entrée de la surface, réduisait le score. Puis la recrue du MHSC Karamoh pensait égaliser cinq minutes plus tard, mais sa réalisation était refusée pour un hors-jeu évident ! Rennes s’en sort bien, conforte sa neuvième place en championnat et enfonce Montpellier en bas de tableau.