Covid-19 : Les stades sonneront creux pendant encore très longtemps

Dans : Ligue 1.

La Ligue 1 reprend officiellement ses droits le 22 août prochain et pour l’heure, il est difficile de savoir combien de spectateurs prendront place dans les stades.

Officiellement, la jauge est toujours de 5000 spectateurs. Mais désormais, les Préfets ont l’autorisation d’élargir cette mesure selon la situation sanitaire locale. Autant dire que pour l’instant, le flou est encore assez important au sujet du retour des spectateurs dans les stades. Ce qui est certain, c’est qu’il est hautement improbable de revoir l’Orange Vélodrome, le Groupama Stadium ou le Parc des Princes totalement remplis à court terme. Et pour cause, Michaël Rayan, directeur des urgences sanitaires de l’Organisation Mondiale de la Santé, a indiqué qu’il serait absolument désastreux de rouvrir totalement les portes des stades de football aux supporters.

« De grandes foules de 40 000, 50 000, 60 000 personnes… Ce n’est pas seulement le risque d’être dans le stade, c’est le risque d’aller au stade, en transports en commun, dans les bars et clubs. Imaginez tous les problèmes que nous avons maintenant avec les boîtes de nuit et les bars, et vous condensez tout cela dans une expérience de 4 ou 5 heures, où des milliers de personnes empruntent les mêmes transports en commun vers un lieu, s’impliquent dans le match puis tous les aspects sociaux qui suivent. Cela pourrait être désastreux » a-t-il fait savoir dans des propos relayés par le journal L’Equipe. Autant dire que pour l’instant, la jauge de 5000 spectateurs devrait persister. Il sera également intéressant de voir ce que nos voisins européens décideront en la matière. En Allemagne par exemple, un retour progressif des supporters est également envisagé, selon la capacité de chaque stade.