Covid-19 : Des nouveaux cas à Rennes, Angers, Saint-Etienne

Dans : Ligue 1.

C’est la reprise en Ligue 1, mais les effectifs ne seront clairement pas au complet. Les annonces de cas positif au Covid-19 se multiplient ces dernières heures, avec bien évidemment des menaces sur les matchs qui devront avoir lieu. Pour le moment, aucune rencontre n’est remise en cause, les cas étant peu nombreux dans chaque club, en dehors de l’OM, où un 6e cas aurait même été décelé selon France Football.

A Rennes, un premier cas est apparu, tout comme à Angers et Saint-Etienne. Cela fait suite aux cas décelés à Monaco, Lens et Nice, en plus de Nîmes qui en a connu jusqu’à quatre. Des multiplications qui sont toutes transmises à la LFP et sa commission spécialisée, qui va avoir du travail dans les prochaines heures, et probablement dans les prochaines semaines.