Coronavirus : Nouvelles restrictions pour le sport, 10 personnes maximum !

Dans : Ligue 1.

Après le discours d’Emmanuel Macron, les précisions continuent de tomber, et les mesures encore plus restrictives également.

La ministre des Sports a annoncé que toutes les activités sportives en France sont désormais limitées à 10 personnes. Pour le football, cela implique quasiment la fin de toute possibilité de s’entrainer, ce que certains clubs de Ligue 1 pensaient encore faire il y a quelques heures de cela. Certaines séances pourraient avoir lieu en scindant les groupes de participants, mais cela commence à devenir très compliqué. Jeudi, la limite autorisée pour une enceinte sportive était de 1000 personnes, puis 100, et désormais 10, ce qui évite le moindre regroupement. « Il n’est toutefois pas question d’interdire à nos enfants de taper au ballon dans un parc, mais les activités doivent être encadrés avec 10 personnes maximum, encadrants compris », a fait savoir la Ministre.

Dans le même temps, Roxana Maracineanu a souligné que chaque instance étudiera la reprise des compétitions et la fin des championnats ou coupes quand le feu vert sera donné, ce qui n’est bien évidemment pas du tout à l’ordre du jour. En plus de cela, l’ancienne championne de natation a tout de même fait comprendre que la visibilité sur la tenue des Jeux Olympiques de Pékin était pour le moment nulle, et qu’il était impossible de savoir si les JO allaient être maintenus.