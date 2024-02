Ce journaliste mérite une gifle, Laszlo Boloni craque

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Battu par l'Olympique Lyonnais (1-2) lors de la dernière journée de la Ligue 1, le FC Metz poursuit sa terrible descente. En conférence de presse, László Bölöni s'est emporté envers un journaliste de Canal + après une question sur son avenir.

Malgré l'ouverture du score de Georges Mikautadze, le FC Metz n'a pas pu éviter la défaite contre Lyon. Les Grenats ont donc perdu 9 fois sur les 10 derniers matchs en Ligue 1 et se retrouvent 17e après 23 journées disputées. En conférence de presse, après la défaite contre l'OL, László Bölöni a été questionné par Simon Camelot. Le journaliste de Canal + a posé une question sur l'avenir du technicien roumain, qui n'a absolument pas apprécié et qui s'est fortement énervé. « Écoute-moi ! Quand tu poses des questions si stupides, si provocatrices. Quand est-ce que tu vas être viré ? C'est ce que tu demandes pratiquement. Et tu rigoles ! Tu mérites une gifle » a rétorqué le coach de 70 ans.

Questionné sur son avenir, László Bölöni promet une gifle

Vidéo de la drôle d'attitude menaçante de László Bölöni (entraîneur de Metz) vis-à-vis du journaliste de Canal+ après une question sur son avenir suite à la défaite à domicile 👇

Extrait diffusé dans Soir de Ligue 1 sur C+ Sport 360. pic.twitter.com/U46cFh5slo — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) February 25, 2024

« Non ! Je ne voulais pas vous vexer Monsieur. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas l'objectif » a répété le journaliste dans une salle subjuguée par l'interaction musclée entre les deux hommes. László Bölöni est arrivé à Metz en juin 2022, après la relégation en Ligue 2 à l'époque. Après être parvenu à faire remonter le club mosellan dans l'élite du football français, l'ancien entraîneur du Stade Rennais a prolongé son contrat jusqu'en juin 2025. À moins d'un miracle, Metz semble condamné à un retour en Ligue 2 et László Bölöni pourrait être démis de ses fonctions à la fin de cette saison. Visiblement, le natif de Târgu Mureș ne souhaite pas évoquer l'instabilité de son avenir pour le moment. Le FC Metz affrontera le FC Nantes lors de la prochaine journée, avec l'objectif de mettre fin à cette série de défaites.