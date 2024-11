Canal+ et DAZN, un accord tant attendu arrive ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Après avoir compris qu'il fallait baisser le prix de son abonnement, DAZN s'apprête à enfin donner aux abonnés via Canal+ ce qu'ils attendaient.

Le diffuseur de la Ligue 1 le sait, pour espérer atteindre la barre des 1,5 million d'abonnés attendus en décembre 2025, il va falloir multiplier les initiatives. Pour la baisse des prix, il a fallu attendre deux mois, mais désormais DAZN fait une offre sérieuse et certains qui étaient réfractaires au Netflix du sport ont finalement craqué. Mais pour les abonnés via Canal+, il y avait un grief majeur, c'est qu'il était impossible de se connecter à l'application DAZN et qu'il fallait donc passer par MyCanal pour regarder la chaîne.

Ce problème est cependant en passe d'être réglé, puisque très rapidement, il sera possible de se connecter directement à l'application DAZN sur les téléphones, les tablettes, les boîtiers multimédias via ses codes de MyCanal comme c'est déjà le cas pour de nombreux services.

ℹ️ Les abonnés DAZN via CANAL+ pourront bientôt accéder au site web et à l'application DAZN grâce à leurs identifiants CANAL+. — 📌 Anaël (@anael_tw) November 21, 2024

Aucune date précise n'est donnée concernant ce changement technique, mais cela sera évidemment très pratique pour les abonnés DAZN qui auront accès plus aisément au catalogue complet du média sportif. Toujours concernant DAZN, aucune annonce n'a été faite sur un possible remplaçant de Patrick Vieira, parti au Genoa, Zoumana Camara étant le consultant de service vendredi soir lors de PSG-TFC.