Caleta-Car, l’OM rigole en le voyant à l’OL

Le défenseur central croate de l’Olympique Lyonnais, Duje Caleta-Car, a ouvert le score contre l’Olympique de Marseille, ce qui n’a pas empêché la défaite de son équipe. Un ancien joueur de l’OM n’a d’ailleurs pas hésité à critiquer son niveau de jeu.

L’Olympico de dimanche soir entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille fera date. Un scénario complètement fou a permis à l’OM de l’emporter à la dernière seconde sur un but de Jonathan Rowe (2-3) alors que les joueurs de Roberto De Zerbi évoluaient à dix contre onze depuis l’expulsion de Balerdi à la cinquième minute. Dans ce match, c’est d’ailleurs Duje Caleta-Car, ancien du club de la Canebière, qui a ouvert le score pour l’OL au Groupama Stadium. Joueur de l’OM entre 2018 et 2022 (pour cinq buts marqués), le Croate a pensé crucifier ses anciens partenaires, avant que les visiteurs ne trouvent un moyen de renverser la rencontre. Sur Football Club de Marseille, l’ancien défenseur de l’OM, Christian Caminiti, a taclé l’ancien de Southampton.

L’ancien joueur d’Istres ou encore Cannes dans sa carrière professionnelle a critiqué le niveau de l’international croate, estimant qu’il n’était déjà pas assez fiable défensivement lors de son passage à l’OM : «Quand il était chez nous, tout le monde disait que c’était un jeune bon défenseur, mais pour moi, ce n’est ni goût ni saveur. Il te marquait trois, quatre buts de la tête sur des corners dans la saison comme il l’a fait là. Pour le reste, c’était une ribambelle de mésententes, on prenait des buts où tout était pour lui. Sur ce match, c’est ce qu’il s’est passé. Derrière, c’était nul. Ils étaient tellement fixés sur la volonté d’aller marquer des buts et d’aller dans la surface que Lyon ne s’est pas inquiété de sa défense», a-t-il développé. Le joueur, qui n’a d’ailleurs pas célébré son but contre son ancien club, appréciera sûrement ces commentaires.