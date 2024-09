Bousculé par Nice, l’OM sauve la fête

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

4e journée de Ligue 1

Stade Orange Vélodrome

L'Olympique de Marseille bat l'OGC Nice 2-0

Buts pour l'OM : Maupay (40e), Luis Henrique (53e)

Expulsion : Cornelius (74e) pour l'OM

Troisième victoire en quatre journées pour l’Olympique de Marseille. Ce samedi, l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi s’est imposée face à l’OGC Nice (2-0) au terme d’un match compliqué. Bien en place, le Gym parvenait à neutraliser les Marseillais et à se montrer dangereux sur ses phases offensives. Notamment par l’intermédiaire d’un Boga beaucoup plus en vue que Greenwood, ou de son latéral gauche Bard auteur d’une reprise de volée sur le poteau !

Dominé, l’OM se montrait plus réaliste et ouvrait le score grâce à l’ancien Niçois Maupay (1-0, 40e), buteur de la tête dès sa première au Vélodrome en l’absence de Wahi diminué. Les Phocéens s’en sortaient bien, eux qui subissaient de nouveau la domination niçoise au retour des vestiaires. Maladroit, le gardien marseillais Rulli était tout heureux de ne pas concéder un but sur la double occasion de Boga et Rosario ! D’autant que ses coéquipiers offensifs faisaient de nouveau le travail sur une des leurs rares opportunités.

Luis Henrique poursuit sur sa lancée

Cette fois, après un une-deux avec Harit, c’est Luis Henrique (2-0, 53e) qui trouvait la lucarne de Bulka ! Nice tentait bien de réagir, surtout après l’exclusion stupide du défenseur olympien Cornelius (74e) coupable d’un gain de temps. Mais l’incroyable raté de Moukoko empêchait toute remontée. Sans convaincre, l’OM s’impose à l’occasion de ses 125 ans et reprend provisoirement la tête de la Ligue 1 en attendant le match du Paris Saint-Germain face à Brest ce samedi soir.