Bordeaux enfonce Guingamp dans le choc des mal-classés

Dans : Ligue 1, EAG, Bordeaux.

Stade du Roudourou

Guingamp - Bordeaux : 1-3

Buts : Kamano (53e), Karamoh (80e) et De Préville (93e) pour Bordeaux ; Thuram (70e sp) pour Guingamp

19e de L1 avant le match, Bordeaux s’est donné de l’air en battant Guingamp, plus que jamais dernier du championnat, ce dimanche (1-3).

Après une première mi-temps assez laborieuse, tout se décantait en seconde période dans ce choc des mal-classés entre Bordeaux et Guingamp. Et ce sont les visiteurs qui frappaient les premiers puisque c’est Kamano qui ouvrait le score, d’une frappe magnifique se plaçant dans la lucarne de Johnsson (53e, 0-1). Vaillants malgré sa mauvaise position au classement, Guingamp se battait et obtenait un penalty assez logique en raison d’une faute de Pablo.

Encore excellent ce dimanche, Thuram ne se faisait pas prier pour égaliser (70e, 1-1). Et alors que l’EAG poussait pour obtenir sa première victoire de la saison, c’est Bordeaux qui prenait l’avantage grâce à Karamoh, prêté par l’Inter et qui combinait bien avec l’international danois Cornelius pour mettre Bordeaux devant (80e, 1-2). A la surprise générale, Guingamp ne se révoltait pas vraiment. Pire, les Bretons encaissaient un troisième but, inscrit par De Préville en fin de match (93e, 1-3). Cela se complique sérieusement pour Antoine Kombouaré avec 6 défaites en 6 matchs...