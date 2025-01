Battu à Brest, l'OL rate la belle opération

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

19e journée de Ligue 1

Stade Francis Le Blé

Le Stade Brestois 29 bat l'Olympique Lyonnais 2-1

Buts pour le Stade Brestois 29 : Camara (8e), Ajorque (25e)

But pour l'Olympique Lyonnais : Veretout (45e+2)

Après les matchs nuls de ses concurrents monégasques et lillois vendredi, l’Olympique Lyonnais pouvait réaliser une belle opération au classement. Mais le club rhodanien s’est incliné à Brest (2-1) ce samedi. Les hommes d’Eric Roy ont surtout dessiné leur victoire dans la première demi-heure. Malgré une interruption due aux fumigènes, les Brestois entamaient la rencontre en mode Ligue des Champions et l’ancien Stéphanois Camara (1-0, 8e) ne tardait pas à ouvrir le score… et à chambrer le parcage lyonnais !

Camara en grande forme !

Le milieu de terrain était en feu. C’est encore lui qui adressait une jolie talonnade décisive sur le but d’Ajorque (2-0, 25e). De quoi enfin provoquer une réaction de l’OL. Après le duel perdu par Lacazette face au gardien Bizot, Veretout (1-2, 45e+2) réduisait le score. Puis Tolisso pensait égaliser avant la pause mais l’arbitre assistant levait son drapeau pour un léger hors-jeu ! Brest s’en sortait bien et revenait avec plus de jambes en deuxième période. Lyon, malgré une nouvelle opportunité pour Lacazette, neutralisée par Bizot, était dominé et pouvait presque se réjouir de ne pas encaisser une troisième réalisation. On peut donc parler d’un succès mérité pour le SB29 qui prend ses distances avec la zone rouge.