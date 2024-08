Auxerre n'a pas gâché, Nice paie l'addition

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

1e journée de Ligue 1

Stade de l'Abbé-Deschamps

AJ Auxerre bat OGC Nice : 2 à 1

Buts : Raeloson (44e), Coulibaly (90e+5) pour l'AJA; Cho (21e) pour l'OGCN

Pour ses retrouvailles avec la Ligue 1, Auxerre a arraché une belle victoire (2-1) face à une formation niçoise qui a du travail si elle veut prétendre à une place européenne.

Le match de 13h n'ayant pas résisté à la vague DAZN, c'est désormais à 15h qu'est donné le coup d'envoi du premier match du dimanche en Ligue 1. Et pour l'AJA, ce programme a tenu toutes ses promesses, même si ce sont les Azuréens qui ouvraient le score par Cho (0-1, 21e). Pas de quoi inquiéter les locaux, lesquels parvenaient logiquement à égaliser juste avant la pause par Raveloson (1-1, 44e).

🔚 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 !!! 🏟️



Portée par son public, l’AJA fait tomber d’entrée un gros morceau du championnat ! Un premier test réussi pour notre équipe ! 🔵⚪#TeamAJA #AJAOGCN (2-1) pic.twitter.com/YcIYW5gsbE — AJ Auxerre (@AJA) August 18, 2024

La seconde période était un équilibré, et on semblait filer tout droit vers un score de parité, lorsque à l'ultime minute, bien lancé en profondeur, Coulibaly réalisait un petit lob sur un Bulka que l'on a connu mieux inspiré et offrait les trois points à l'AJ Auxerre (2-1, 90e+5). Pour Nice, il va déjà falloir trouver des solutions, la formation azuréenne n'ayant pas réellement envoyé un signal positif dès ce début de saison.