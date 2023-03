Auxerre freine aussi le Nice de Digard

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 26e journée

Allianz Riviera

Nice-Auxerre 1-1

Buts : Laborde (45e+1) pour Nice ; Hein (36e) pour Auxerre

Brillant depuis des semaines sous la houlette de Didier Digard, l'OGC Nice a été accroché par l'AJ Auxerre 1-1. Une contre-performance alors que les Aiglons sortaient d'un match réussi à Monaco.

Candidat sérieux au top 5 après son succès 3-0 dans le derby à Monaco dimanche dernier, Nice est redescendu sur terre ce vendredi soir. Les Niçois ont été accrochés par Auxerre, 16e au coup d'envoi. L'AJA a mis en difficulté les Aiglons en contre, ouvrant même le score sur une belle action initiée par Abline et conclue par Hein. Nice butait de son côté sur la défense auxerroise, Laborde loupant même un penalty. Toutefois, l'attaquant se rattrapait en égalisant d'une belle tête plongeante juste avant le repos. Le deuxième but ne viendra jamais malgré la barre transversale trouvée par Boudaoui en seconde période. Les Niçois ont en plus perdu sur blessure Sofiane Diop, touché au genou. Une mauvaise soirée avant l'Europe jeudi prochain et le déplacement moldave à Tiraspol. Après deux succès de suite, Auxerre récolte encore un bon point pour son maintien.