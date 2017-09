ASSE-Rennes, un duel pour l’Europe, Oscar Garcia y va fort

Dans : Ligue 1, ASSE, Rennes.

Voilà six ans que le Stade Rennais n’a plus joué un match de Coupe d’Europe, et malgré cela, il continue à être considéré comme un club potentiellement européen, en cas de bonne saison. Cela semble encore mal parti, malgré un gros potentiel, un entraineur bien en place et un recrutement ambitieux. Le club breton a néanmoins tout le respect dû à un candidat à l’Europe, comme l’a expliqué Oscar Garcia avant le match entre les deux formations, ce dimanche à 15h00.

« Pour moi, le Stade Rennais est un candidat pour jouer l'Europe. Ils ont un effectif très technique, avec beaucoup de bons joueurs. C'est un club avec beaucoup de potentiel financier et sportif. Le nombre de points est plus important que la place au classement. Le championnat vient juste de démarrer. Nous pouvons parler de chance après un match. Pas après six. Je ne crois pas à la chance mais au travail. Je ne suis pas surpris du début de saison mais je comprends que c'est anormal. Avec un nouveau staff, nouveaux joueurs, etc… », a prévenu le coach des Verts, persuadé que l’écart au classement entre les deux formations, soit 12 places, ne reflète pas la réalité du terrain.