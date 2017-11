ASSE-OL : Une victoire historique pour Lyon

Dans : Ligue 1, OL, ASSE.

Lyon n'avait plus gagné à Saint-Etienne depuis 2013, et des défaites 0-3 en 2014, 0-1 en 2016, et 0-2 en 2017. Mais ce dimanche soir, l'OL a mis fin à cette mauvaise série de la plus belle des manières puisque les Gones ont gagné 5-0 dans le Chaudron ! Une claque qui représente la plus grosse humiliation reçue par l'ASSE dans un derby contre Lyon. Très dure première pour Oscar Garcia...