ASSE-OL : Pas de lutte, Gasset voit un fossé entre les deux équipes

Dans : Ligue 1, ASSE, OL.

A l’approche du derby entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais dimanche soir, la tendance n’est pas forcément celle attendue.

Alors que les Gones sont toujours aussi irréguliers dans leurs performances, les Verts abordent ce choc avec le plein de confiance. La preuve avec le classement de Ligue 1 puisque le club stéphanois, avec le même nombre de matchs, possède deux longueurs d’avance sur son rival. Saint-Etienne serait presque favori pour certains observateurs, qui plus est à Geoffroy-Guichard. Une analyse qui ferait bondir Jean-Louis Gasset, plus à l’aise dans son rôle d’outsider.

« Pas dans la même catégorie »

« Je ressens beaucoup d’excitation par rapport à tout ce qu’il se passe autour d’un derby, a confié l’entraîneur de l’ASSE. Il y a un an qu’on me parle de ça. J’en ai fait deux, mais les deux chez l’adversaire. Je me languis de vois ça. Le stade sera à guichets fermés. Je m’imagine l’ambiance. On ne boxe pas dans la même catégorie mais ça reste un derby qui se joue chez nous. On est invaincus cette mi-saison, et, surtout, on a un public unique qui nous transcende. Ces gens ne nous sifflent pas, ils sont avec nous, souffrent avec nous, nous poussent. »

L’OL serait donc largement au-dessus, et ce peu importe le classement ou la forme du moment. « Qu’on soit devant eux avant le match ne change rien, a répondu Gasset. Ils ont en tête la Ligue des Champions. Dans les grands matchs, ils sont là. Le classement est anecdotique pour le moment. Il restera 18 matchs après celui-là, ça fait beaucoup de points ! » Le coach stéphanois est pourtant bien placé pour le savoir, son équipe a les moyens de rivaliser avec Lyon dimanche et jusqu'à la fin de la saison.