ASSE-OL : Lyon mène 0-5, Fékir chambre, match arrêté

Dans : Ligue 1, OL, ASSE.

Triste fin de rencontre à Saint-Etienne, où le match est pour le moment encore une fois arrêté. Alors que l’OL est largement dedans, Nabil Fékir, peu ménagé par les Stéphanois pendant le match, a profité de son cinquième but pour aller chambrer les supporters stéphanois en célébrant son but. Cela a donné lieu à un envahissement quasiment immédiat du terrain et à l’arrêt du match.