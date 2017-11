ASSE-OL : Les banderoles peu glorieuses des supporters des deux camps

Dans : Ligue 1, ASSE, OL.

Qui dit derby dit gros matchs pour les supporters de Saint-Etienne comme de Lyon. Mais comme souvent avec le football, cela va beaucoup trop loin avec les échauffourées avant le match, et les jets de projectile sur les bus lyonnais. Dans les tribunes aussi, ce ne fut pas très glorieux, d’un côté comme de l’autre. Chez les Lyonnais, il s’agissait de banderoles insultantes envers les Stéphanois, accusés de consanguinités. « Arrêtez de vous reproduire en famille », a ainsi affiché le parcage lyonnais. Il y a quelques années au sujet du public lensois, une banderole de ce type avait provoqué une affaire d’état…

Chez les Stéphanois, c’était plus classique mais pas beaucoup plus encourageant, les supporters affichant clairement leur haine de leur voisin. « Pas de cinéma, ce soir on a la haine ». Ce qui a même provoqué la réaction indignée de Jean-Michel Aulas.