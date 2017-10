ASSE-OL : L'infirmerie fait trembler les Verts avant le derby

Dans : Ligue 1, ASSE, OL.

Le 5 novembre prochain, l’AS Saint-Etienne accueillera l’Olympique Lyonnais dans un derby qui s’annonce déjà bouillant à la vue de la bonne position des deux équipes au classement. Actuellement, Bruno Génésio est plutôt épargné par les blessures au sein de son effectif. Ce n'est pas vraiment le cas d'Oscar Garcia, qui pourrait devoir se passer de deux joueurs très importants. Des absences qui pourraient être très préjudiciables pour les Verts.

A en croire les informations du journal L’Equipe, Loïs Diony est d’ores et déjà très incertain pour cette rencontre. Sorti dès la demi-heure de jeu face au MHSC (0-1), l’ancien attaquant de Dijon souffre d’une déchirure du soléaire du mollet gauche qui devrait l’éloigner des terrains plus de deux semaines. En plus de son attaquant, Oscar Garcia doit également faire face à la blessure de son capitaine Loïc Perrin. Lui aussi est blessé au mollet, et la cicatrisation de sa déchirure se passe mal. Il est également très incertain pour le derby. Néanmoins, le technicien espagnol pourra compter sur le retour de deux joueurs polyvalents : Ronaël Pierre-Gabriel et Bryan Dabo, tous les deux sur le chemin du retour.