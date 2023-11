Après la Ligue 1, Der Zakarian s'attaque à la Premier League

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Thierry Henry a critiqué le niveau de la Ligue 1 après deux dernières journées peu prolifiques en buts. Michel Der Zakarian l'a recadré avant de s'expliquer cordialement avec lui en privé. L'entraîneur du MHSC est revenu sur le sujet avec une comparaison Ligue 1-Prremier League.

Pas touche à la Ligue 1, c'est un homme expérimenté du championnat français qui le dit. Michel Der Zakarian connaît mieux que beaucoup de monde ce qu'est la Ligue 1, lui qui en a été joueur 17 saisons et entraîneur 11 saisons. Alors quand Thierry Henry critique le niveau de la Ligue 1 après deux dernières journées très pauvres en buts, l'entraîneur montpelliérain voit rouge. Il a sévèrement critiqué le sélectionneur de l'Equipe de France Espoirs. « Je ne suis pas d'accord avec Thierry Henry. Il a entraîné où ? Il a fait quoi à Monaco ? Il a fait trois mois et il a dégagé. Le mec travaille pour la FFF et critique le football français. C'est une connerie », a lâché Der Zakarian. Un échange tendu avant la désescalade entre les deux hommes.

Der Zakarian s'ennuie aussi en Premier League

Der Zakarian et Henry se sont appelés par téléphone pendant la trêve internationale, un échange qui s'est très bien passé selon les sources des différents médias. Néanmoins, Der Zakarian n'en a pas terminé avec sa défense de la Ligue 1. Si certains matchs français ne sont pas fameux, il en pense de même pour certains matchs anglais. Pour lui, la Ligue 1 n'est finalement pas si loin de son homologue britannique sur le plan du jeu.

🎙 Son échange au téléphone avec Thierry Henry, la chanson de Cazarre qui l'a bien fait rire, son bilan offensif dénigré alors qu'il est 2e meilleure attaque depuis février... Michel Der Zakarian très en verve face à la presse. pic.twitter.com/i8LmOFOZwD — RMC Sport (@RMCsport) November 24, 2023

« C’est un championnat qui a beaucoup d’intensité. On est derrière les Anglais dans les équipes avec le plus d’intensité. On a de bonnes équipes, il y a de bons joueurs en France mais on ne peut pas concurrencer… On me parle de l’Angleterre mais je vois aussi, parce que j’en regarde beaucoup, des matchs bidons en Angleterre. Et il y a aussi des matchs bidons en France. Mais dénigrer notre championnat, non. Je ne suis pas content. […] On est à la hauteur, mais il faut toujours qu’on tacle. Ce qui m’ennuie c’est quand ce sont des anciens coachs, des coachs de sélection, c’est non. Faut quand même arrêter les conneries », a t-il confié en conférence de presse ce vendredi. Une manière de montrer que si la Ligue 1 ne satisfait pas toujours les journalistes et le public, ses entraîneurs l'aiment comme elle est.