André Ayew voit rouge au bout de 2 minutes

Par Guillaume Conte

Signature prestigieuse du Havre pour y apporter son expérience au sein d’un club promu en Ligue 1, André Ayew a fait son grand retour sur les terrains français ce dimanche lors du match face à Nantes.

Entré en jeu à la 65e minute, il a pris un carton rouge direct sur son premier ballon à la 67e minute. Dans un geste plus maladroit que méchant, il a laissé trainer sa jambe sur un Nantais lors d’un tacle à retardement. L’arbitre lui a sorti le carton rouge étant donné la dangerosité du geste, et la sanction a été confirmée par la VAR. Un match qui n’aura donc duré que 2 minutes et 25 secondes pour l’international ghanéen, sans club depuis le début de la saison et qui a surpris en choisissant de se rendre au Havre. Le club normand va donc devoir attendre encore quelques semaines avant de voir si l’apport de son milieu de terrain sera positif. Pour le moment, ce n’est pas le cas avec ce rouge très rapide.