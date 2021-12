Algérie : L’OL et l’OM recalent Youcef Belaïli

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Homme fort de l’Algérie lors de la Coupe arabe remportée il y a quelques jours par les Fennecs, Youcef Belaïli se retrouve très courtisé.

L’ancien attaquant d’Angers a résilié son contrat avec le Qatar SC et souhaite maintenant retrouver un challenge en Europe, où il ne s’est jamais vraiment imposé. Ses bonnes prestations avec l’Algérie lors de la Coupe arabe lui ont permis de se refaire un nom en Europe à tel point que Youcef Belaïli a été associé à plusieurs clubs de Ligue 1. Il n’a d’ailleurs pas fallu longtemps pour que la rumeur d’un intérêt de l’Olympique de Marseille sorte dans la presse. Mais selon les informations de Foot Mercato, il n’y a aucune chance que Youcef Belaïli poursuive sa carrière au sein du club phocéen. Ses agents ont pourtant fait le nécessaire pour le proposer à Pablo Longoria et à Jorge Sampaoli.

Montpellier est très intéressé par Belaïli

En attaque, le technicien argentin de Marseille dispose néanmoins de Payet, Milik et Dieng, trois joueurs suffisants pour disputer la Ligue 1 et la Conférence League. L’OM a ainsi recalé Youcef Belaïli, mais il n’est pas le seul club français à avoir agi de la sorte. Le média rapporte que Youcef Belaïli a également été proposé au Stade Rennais ainsi qu’à l’Olympique Lyonnais. Les deux clubs, particulièrement armés en attaque, ont fait comme Marseille en refusant poliment les avances des agents de Youcef Belaïli. L’international algérien aux 31 sélections ne rebondira donc pas dans l’un de ces trois clubs de Ligue 1. En revanche, certaines écuries de l’élite française pourraient se montrer davantage intéressées et c’est notamment le cas de Montpellier. Le MHSC, qui a perdu Andy Delort et Gaëtan Laborde cet hiver, ne serait pas contre l’arrivée de Youcef Belaïli pour zéro euro au mercato hivernal. Des discussions avec le joueur et son entourage sont d’ailleurs en cours pour tenter de trouver un accord…