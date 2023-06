Ajaccio-OM, les deux clubs sanctionnés d'un huis-clos

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Après les incidents ayant perturbé Ajaccio-OM de la 38e journée et notamment l'agression du petit Kenzo, la LFP a tranché.

Le club corse a été sanctionné d'un match ferme à huis-clos pour « des incidents d'avant-match, usage d'engins pyrotechniques, intrusion et agression d'un jeune supporter ». La sanction s'appliquera au stade François-Coty lors du début de saison du club en Ligue 2. Néanmoins, l'OM n'est pas impuni non plus. Le club phocéen verra son parcage visiteur être fermé pour un match à l'extérieur la saison prochaine. Cela est du à « des incidents d'avant-match et à l'usage d'engins pyrotechniques ». Des faits qui ont poussé la Ligue à la révocation partielle du sursis qui pesait sur le club olympien.