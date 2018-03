A 10 contre 11, le PSG peut compter sur Mbappé

Dans : Ligue 1, PSG, SCO.

Dans son match avancé de la 31e journée de Ligue 1, en raison de la finale de la Coupe de la Ligue, le Paris Saint-Germain a dominé Angers (2-1) grâce à un doublé de Mbappé. La formation francilienne, rapidement réduite à 10 après l’expulsion de Motta, prend provisoirement 17 points d’avance en tête du classement.

Cette rencontre aurait pu ressembler à une formalité pour le Paris Saint-Germain. L’entame de match le confirmait, tout d’abord avec l’inspiration de Cavani dont la talonnade était sortie par le gardien Butelle. Puis sur l’ouverture du score de Mbappé (1-0, 12e), qui profitait d’une superbe ouverture de Draxler. Seulement voilà, Motta décidait d’équilibrer la partie en récoltant un carton rouge direct dès la 16e minute !

Il faut dire que sa semelle laissait une énorme trace le long des côtes de Thomas. Volontaire ou pas ? Difficile à dire sur les images, mais quand on connaît le personnage… Quoi qu’il en soit, cela n’empêchait pas le PSG de creuser l’écart, toujours par l’intermédiaire d’un excellent Mbappé (2-0, 26e). Autant dire que le match perdait en intensité jusqu’à la deuxième période animée par l’ancien Monégasque.

Trapp empêche l'égalisation !

C’est encore Mbappé qui contrait le ballon de Di Maria alors que la frappe de l’Argentin filait au but. Et l’international tricolore laissait Butelle sans réaction sur sa frappe surpuissante mais non cadrée ! Cela laissait la possibilité au SCO et à son meilleur buteur Toko Ekambi de revenir dans la partie (2-1, 75e). Et de provoquer des frayeurs côté parisien. Il fallait un superbe arrêt de Trapp pour empêcher le Camerounais d’égaliser en toute fin de match ! Grâce à son portier allemand, Paris fait le boulot et compte 17 points d’avance sur l’AS Monaco au classement provisoire.