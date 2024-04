L1 ‍: 180 minutes sans but, et Bamba réveille Nantes

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Comme au match aller, Le Havre et Nantes pensaient terminer par un 0-0. Mais dans les arrêts de jeu, Kader Bamba a offert la victoire aux Canaris (1-0).

Après le 0-0 du match aller, le score a été très longtemps identique en Normandie lors de la confrontation retour entre Le Havre et Nantes. Faire un pas de plus vers le maintien, telle était l’ambition des deux équipes qui ont toutefois partagé un point jusqu'à la dernière minute. André Ayew a eu beau se démener, le HAC n’a jamais réussi à percer le verrou nantais. A l'image du sauvetage de Nicolas Pallois en fin de rencontre devant le Ghanéen. La fin de match devenait folle et Desmas s'employait sur sa ligne sur ce qui semblait être le dernier tir nantais. Mais sur une récupération à l'arrachée de Sissoko, Bamba filait en contre pour placer un tir à ras du poteau et offrir la victoire 1-0 à Nantes. Les Canaris font un grand pas vers le maintien, avec désormais cinq points d'avance sur Lorient. Pour Le Havre, cela va trembler jusqu'au bout.