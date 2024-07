JO 2024 ‍: Zidane méga-star de la cérémonie d’ouverture

Dans : JO 2024.

Par Guillaume Conte

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont officiellement lancés avec le début de la cérémonie d’ouverture qui se déroule sur la Seine. Et non pas au Stade de France, où, dans le prélude de la retransmission, Jamel Debbouze s’est rendu par erreur. L’humoriste a pu y croiser un certain Zinedine Zidane, le footballeur qui symbolise le mieux l’enceinte de Saint-Denis depuis son doublé en finale de la Coupe du monde 1998. La star française a ensuite rivalisé d’ingéniosité pour rejoindre la Seine et permettre aux bateaux de toutes les nations de défiler devant un public nombreux et enthousiaste sur quais.