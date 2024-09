TV ‍: BeIn Sports met en garde face à ce danger

Dans : Foot Mondial.

Ces derniers mois, les débats sont de plus en plus nombreux sur la cadence infernale des matchs pour les joueurs de football. Un débat relancé par la grave blessure de Rodri et la retraite de Raphaël Varane.

Les joueurs n’en peuvent plus et le font savoir. La cadence des matchs est infernale et les corps en subissent les conséquences. Ce week-end, des joueurs tels que Rodri ou dans une moindre mesure Kylian Mbappé en ont payé les frais. D’autres ne veulent plus sacrifier leur corps et disent carrément stop. Le dernier en date, Raphaël Varane, qui a pris sa retraite à seulement 31 ans. A force de rajouter des compétitions, l’UEFA et la FIFA s’exposent à de grosses manifestations de mécontentement de la part des joueurs. Les diffuseurs sont également très attentifs à ce phénomène car trop de foot peut également tuer le foot pour les consommateurs.

Interrogé par L’Equipe, Florent Houzot, directeur de la rédaction et de la programmation de beIN Sports, a donné son avis sur le sujet. Et pour l’homme fort de la chaîne qatarie, un juste milieu doit être trouvé pour ne pas perdre tout le monde en route, joueurs et consommateurs. « Les ligues et les fédérations créent toujours plus de matches pour essayer de vendre plus cher leurs droits. Mais, nous, diffuseurs, n'avons pas intérêt que les stars de la Ligue 1, de la Liga, de la Bundesliga se pètent par un surplus de compétitions et ne jouent pas celles dont nous détenons les droits. Tous les acteurs ont intérêt à trouver le juste milieu. À un moment donné, la compétition de trop devient négative pour tout le monde » a analysé Florent Houzot, qui a bien conscience que le rythme est de plus en plus élevé pour les joueurs, et qui ne veut pas que les compétitions diffusées sur BeIn Sports soient moins attractives si les meilleurs joueurs de Ligue 1, Liga ou Bundesliga venaient à se blesser.

Pour les fans de foot aussi, l’overdose peut se faire sentir et avoir un impact sur les audiences de chaînes de TV. Tout cela doit être pris en compte même si du côté de l’UEFA et de la FIFA, on continue pour l’instant de faire les sourds et d’empiler les compétitions et les matchs. La preuve avec les nouvelles formules de l’Europa League et de Ligue des Champions, qui comptent plus de rencontres, ou avec la création d’une Coupe du monde des clubs nouvelle version, fin 2025.