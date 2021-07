Tokyo : Les Jeux Olympiques sans public à cause du covid !

Dans : Foot Mondial.

A moins d'un mois des Jeux Olympiques de Tokyo, les organisateurs ont annoncé que les épreuves se dérouleraient à huis clos en raison de l'aggravation de la situation sanitaire.

Déjà reportés d'un an en raison de l'épidémie de Covid19 qui frappait la planète, les JO de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août prochains se disputeront dans des stades vides. Le Japon avait d'abord réduit la jauge des enceintes sportives, mais ce jeudi, l'état d'urgence sanitaire a été décrété jusqu'au 22 août et dans la foulée, Tamayo Marukawa, ministre en charge des Jeux Olympiques a confirmé qu'aucun spectateur ne pourra assister aux épreuves. Un coup dur pour la capitale japonaise, mais également pour ceux qui avaient prévu de se déplacer jusqu'au Japon à cette occasion pour assister à ces JO et bien sûr pour les sportifs.