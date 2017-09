The Best : Neymar, Cristiano Ronaldo ou Messi ?

Dans : Foot Mondial.

Lors d’une cérémonie à Londres ce vendredi, la FIFA a communiqué les noms des finalistes pour les prix The Best de l’année 2017.

Sans surprise, Cristiano Ronaldo, vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, est nominé aux côtés de Lionel Messi et du néo-Parisien Neymar. Chez les meilleurs gardiens, on retrouve les noms de Gianluigi Buffon, Keylor Navas et Manuel Neuer. Enfin, le coach merengue Zinédine Zidane aura peut-être l’occasion de soulever un nouveau trophée. Le Français est en concurrence avec les techniciens italiens Antonio Conte et Massimiliano Allegri. A noter que les récompenses seront décernées le 23 octobre prochain.