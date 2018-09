Dans : Foot Mondial, Video.

A 36 ans, Zlatan Ibrahimovic est toujours aussi souple, spectaculaire et efficace. Dans le match de MLS face à Toronto, l’attaquant suédois a marqué le 500e but de sa carrière d’une reprise de volée acrobatique dos au but qui a scotché tout le stade, et démontré l’exceptionnelle ingéniosité du joueur de Los Angeles quand il s’agit de finir les actions.