Neymar veut faire comme Messi, le PSG applaudit

Neymar Jr a connu une grosse déception au mois de décembre dernier lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le joueur du PSG a changé d'état d'esprit et rêve de prolonger sa carrière au plus haut niveau.

A 31 ans, Neymar se dirige doucement mais sûrement vers la fin de sa carrière. Si le joueur du PSG a encore plein de rêves en tête, il sait que les occasions de les accomplir ne seront plus si nombreuses. Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le Brésil s'avançait comme l'un des favoris. Mais comme souvent ces dernières années, la Seleçao a déçu... Malgré quelques belles prestations, le Brésil s'est fait sortir dès les quarts de finale face à la Croatie lors de la séance des tirs au but. A la fin du match, c'est la tristesse qui avait logiquement pris le dessus sur les Auriverde. Neymar s'est même dit détruit psychologiquement.

Neymar y croit encore

Et à 31 ans, certains se demandent si le joueur du PSG sera capable d'aller jusqu'à la prochaine édition qui aura lieu en 2026. Neymar aura 34 ans, soit presque l'âge auquel son ami Leo Messi (35 ans) a remporté la Coupe du monde au Qatar avec l'Argentine. Interrogé sur ses rêves de sacre mondial par le média TNT Sports, l'ancien du Barça a notamment indiqué : « La Coupe du monde 2026 ? J’ai un très grand rêve de gagner la Coupe du monde ». De quoi faire espérer ses fans et une grande partie des Brésiliens, qui reprennent espoir concernant les chances de revoir un jour Neymar en Coupe du monde malgré ses déceptions passées. D'ici-là, beaucoup de choses peuvent encore se passer dans la carrière de Neymar, qui rêve aussi de gagner une nouvelle fois la Ligue des champions.

En tout cas, sa détermination est toujours là et si les blessures le laissent tranquille, il pourrait lui-aussi continuer d'écrire sa légende et ce, malgré les critiques à son sujet. Une bonne nouvelle pour le Paris SG également, qui s'était beaucoup ému au sujet de ses déclarations de l'an dernier, quand il avait confié que le Mondial au Qatar était probablement le 3e et dernier de sa carrière. Cela aurait été très certainement vrai en cas de victoire finale, Neymar aurait longtemps fêté le titre et aurait probablement perdu la motivation pour continuer avec la Seleçao. Mais avec le temps, l'échec connu au Qatar pourrait le motiver à continuer à donner le meilleur de lui-même, à évoluer au plus haut niveau, et aller chercher ce titre qui le ferait rentrer dans l'histoire du football.