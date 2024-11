Le foot imite le basket, la VAR révolutionnée ‍?

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Comme au basket, les entraîneurs pourraient avoir le droit à un « challenge » en demandant la vérification de la VAR sur les actions de leur choix au football.

L’information est lâchée par l’iconique Pierluigi Colina, patron du comité des arbitres de la FIFA : la VAR pourrait connaître une immense révolution dans les mois à venir. Et pour cause, la FIFA souhaite développer le système du Football Video Support, une alternative à l’assistance vidéo à l’arbitrage telle qu’on l’a connait actuellement. L’idée est d’offrir, comme dans certains sports comme le basket, un ou plusieurs « challenge » aux entraîneurs afin que certaines décisions soient vérifiées à la demande des coachs. Ce système a d’ores et déjà été approuvé par l’IFAB en mars dernier et a été expérimenté cette année pour les Coupes du monde femmes des moins de 17 ans et des moins de 20 ans.

Une VAR version basket au foot, c'est à l'étude

« Les expériences lors de ces deux compétitions vont être analysées attentivement mais jusqu'ici, nous n'avons rien remarqué d’inattendu. Il est toutefois essentiel de comprendre que le FVS n'est pas le VAR » a précisé l’ex-arbitre italien Pierluigi Colina. Un rapport complet va maintenant être rédigé par le comité des arbitres et transmis au Board de la FIFA, qui décidera ensuite si l’expérimentation sera étendue à d’autres compétitions. La nouvelle risque en tout cas de faire réagir et du côté des entraîneurs, nul doute que l’on serait plutôt favorable à l’idée de bénéficier d’un ou deux « jokers » pour faire vérifier les actions de leur choix pendant un match dans le cadre d’une certaine limite bien sûr.