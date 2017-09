Guy Roux incite l’Algérie à virer son sélectionneur pour Courbis

Dans : Foot Mondial.

Eliminée dans un groupe difficile, l’Algérie, qui était opposée au Nigeria, au Cameroun et à la Zambie, ne participera pas au Mondial 2018 en Russie.

Pour la Fédération algérienne (FAF), c’est évidemment une énorme déception. A tel point que le sélectionneur Lucas Alcaraz ne devrait pas être conservé après les éliminatoires. Une fin malheureuse qui n’étonne pas Guy Roux, lequel a déjà conseillé la FAF sur le successeur du technicien espagnol.

« Sur le choix du sélectionneur, il y a à redire. A mon avis, il faut respecter l’aspect culturel, c’est plus facile, a confié l’ancien coach de l’AJ Auxerre au Buteur. Les Algériens sont de culture française et parlent pour la majorité le français. Donc, il est plus souhaitable que leur sélectionneur soit un Algérien, par exemple, un ancien joueur, ou un Français. Un sélectionneur espagnol ou allemand, il a plus de chances de passer à côté. Il n’arrivera pas à comprendre vos joueurs. »

Courbis, le candidat idéal selon Guy Roux

« Rolland Courbis, c’est un phénomène, a encensé le consultant. Il a entraîné en Algérie (l’USM Alger) et connaît bien la mentalité du joueur algérien. Je crois qu’il a gagné la coupe là-bas. C’est un homme qui va vous réussir un coup sur deux ou quatre ans. C’est un homme extrêmement intelligent. Il sait aussi collaborer avec les journalistes et c'est très important dans un pays comme l’Algérie où la ferveur autour du foot est énorme. » Libre de tout contrat, Courbis sera-t-il sollicité ?