Gignac fait une grande promesse au patron des Tigres

Dans : Foot Mondial, Mercato.

Depuis son départ de l’Olympique de Marseille en 2015, André-Pierre Gignac s’épanouit totalement chez les Tigres de Monterrey.

Performant, l’attaquant de 31 ans est rapidement devenu le chouchou des supporters de son équipe. Du coup, le Français alimente régulièrement la rubrique mercato, lui qui a refusé une offre chinoise et qui intéresse Los Angeles Galaxy en Major League Soccer. Insuffisant pour changer les plans de Gignac qui a de nouveau juré fidélité aux Tigres à l’occasion d’une discussion avec son président Alejandro Rodriguez, en marge d’une vente aux enchères couverte par la presse locale.

« Si je reste à Monterrey, on fait une autre vente aux enchères », a proposé l’international tricolore à son supérieur, sur le ton de la plaisanterie. « Je l'ai déjà dit, je veux terminer ma carrière ici », a-t-il poursuivi plus sérieusement. De quoi provoquer la réaction du dirigeant lorsque Gignac a fait mine de partir. « Eh tu as encore deux ans de contrat ! », a répondu Alejandro Rodriguez avant de s’adresser aux personnes autour de lui. « Il va rester, oui, il va rester. » En effet, le club mexicain n’a pas à s’inquiéter pour l’avenir de l’ancien Toulousain.