Foot : Cristiano Ronaldo s'attaque désormais au Roi Pelé !

Ce samedi, le Real Madrid affrontera le club brésilien du Grêmio en finale du mondial des clubs aux Emirats Arabes Unis, avec la possibilité pour le club espagnol de gagner son troisième trophée dans cette compétition après 2014 et 2016. Le Real Madrid compte également trois couronnes dans la Coupe Intercontinentale, l'ancêtre de ce Mondial des clubs, et c'est de ce côté là que les regards se tournent.

Car le meilleur buteur de cette Coupe Intercontinentale n'est autre que le dieu du football, le Roi Pelé, auteur de sept buts sous le maillot de Santos. Face au Grêmio, Cristiano Ronaldo a l'occasion d'égaler, et même de dépasser la légende Pelé, puisque CR7 a marqué en demi-finale contre Al Jazira son 6e but. Autrement dit, une réalisation de la star portugaise contre le club brésilien lui permettra d'égaler le total de Pelé, et un doublé ferait alors de lui le meilleur buteur de cette compétition mondiale. Un record de plus pour Cristiano Ronaldo, lequel ne gagnera cependant jamais les trois Coupes du monde de Pelé.