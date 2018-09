FIFA : Griezmann oublié par The Best ? La foudroyante réponse de l'Atlético

Dans : Foot Mondial, Equipe de France, Serie A.

La FIFA a dévoilé ce lundi la liste des trois footballeurs en lice pour le trophée The Best, un sous Ballon d'Or censé récompenser le meilleur joueur de l'année. Et cette finale opposera Cristiano Ronaldo, Luka Modric et Mohamed Salah, mais nulle trace d'un Kylian Mbappé ou d'un Antoine Griezmann, qui a tout de même été champion du monde avec la France et vainqueur de l'Europa League avec l'Atlético Madrid. Via leur compte Twitter, les Colchoneros ont réagi en deux mots qui valent mieux qu'un long discours : « sans voix » et une photo, celle d'Antoine Griezmann posant avec la Coupe du Monde, l'Europa League et la SuperCoupe d'Europe.