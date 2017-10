Fière de Thierry Henry, la Belgique nargue la France

Dans : Foot Mondial, Equipe de France.

Au terme d’une riche carrière de joueur, Thierry Henry n’a jamais caché sa volonté de devenir entraîneur. En France ou ailleurs.

Très vite, l’ancien international tricolore s’est aperçu que son avenir se situait à l’étranger. Il faut dire que la légende d’Arsenal n’a jamais fait l’unanimité dans son pays natal. La Belgique a donc sauté sur l’occasion en le nommant entraîneur des attaquants dans le staff du sélectionneur Roberto Martinez. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Espagnol ne regrette pas ce choix.

« Thierry a un rôle énorme, a confié le technicien au site officiel de la FIFA. La qualité de son travail est impressionnante, il a toujours ce haut niveau d'exigence qu'il avait lorsqu'il était joueur et qui a fait de lui l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a de plus ce savoir-faire et cette expérience d'avoir remporté une Coupe du Monde et ça n'a pas de prix pour nous qui devrons abattre des barrières mentales pour y parvenir. »

L’aide précieuse de Thierry Henry

« En équipe nationale, on passe peu de temps avec les joueurs et Thierry nous aide à optimiser le temps passé avec les joueurs avec sa qualité et son expertise, a ajouté le patron des Diables Rouges. Pour un attaquant, par exemple, pouvoir échanger avec lui sur ses déplacements dans la surface, c'est un plus énorme. » Des compétences dont la France n’a visiblement pas besoin.