Cristiano Ronaldo, on sait combien ça coûte de lui faire un cadeau de Noël

Cristiano Ronaldo est probablement le chômeur le plus suivi sur les réseaux sociaux. Et tandis que même le club saoudien d'Al Nassr le fait patienter, son épouse lui a fait un sacré cadeau de Noël.

Rentré avec la rage au coeur du Qatar, où son passage avec le Portugal a tourné au cauchemar, CR7 attend désormais de savoir où il jouera dans quelques semaines. Viré par Manchester United, et ayant constaté qu’aucun gros club européen ne voulait de lui, Cristiano Ronaldo a désormais l’offre d’Al Nassr entre les mains, et si le club d’Arabie Saoudite est prêt à mettre 200 millions par an pour s’offrir la star portugaise, à ce jour rien n’est décidé comme l’a confié le directeur sportif d’Al Nassr. « Nous allons attendre et voir comment les choses évoluent. Comme vous devez le comprendre, il s'agit d'une négociation d'une ampleur énorme, non seulement pour le club, mais pour le pays et pour le football mondial, et elle doit être menée par les instances supérieures à celles du club », a précisé Marcelo Salazar, refusant de confirmer que l’accord était déjà trouvé avec CR7. Mais cela ne traumatise pas vraiment Cristiano Ronaldo qui faute d'avoir eu la Coupe du Monde dans ses cadeaux 2022 s'est vu offrir une voiture à plus de 300.000 euros.

Cristiano Ronaldo ajoute une voiture dans son garage

Au lendemain des fêtes de Noël, l'ancien joueur de Manchester United a affiché sur les réseaux sociaux le cadeau qui lui a été fait par Georgina Rodriguez, sa compagne. Et cette dernière, influenceuse de profession, a compris que pour remonter le moral de Cristiano Ronaldo il ne lui fallait pas une simple boîte de chocolats ou un pull col roulé, mais un truc nettement plus spectaculaire et à même de faire le buzz. C'est pour cela qu'elle a commandé une Rolls-Royce afin de faire plaisir à CR7, lequel a évidemment exhibé son nouveau jouet sur les réseaux sociaux. Car le footballeur portugais a déjà une impressionnante collection de voitures de luxe, qu'il a d'ailleurs rapatriée pour un coût dépassant quelques dizaines de milliers d'euros de Manchester, avec notamment une Bugatti Veyron, la Bugatti Chiron, la Ferrari F12 TDF, la Ferrari 599 GTB, la Ferrari Monza, la McLaren Senna, la Lamborghini Aventador, la Rolls-Royce Ghost, la Rolls-Royce Cullinan, la Porsche 911 Turbo S ou bien encore Mercedes-AMG G63. Une de plus, une de moins, le cadeau 2022 de Cristiano Ronaldo s'ajoute donc à un parking de luxe.