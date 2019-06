CdM 2022 : Michel Platini a été libéré, il est soulagé

Dans : Foot Mondial, Info.

En garde à vue toute la journée de mardi dans le cadre de l’enquête sur l’attribution des Coupes du monde 2018 et 2022, Michel Platini a été libéré dans la nuit de mardi à mercredi. Quelques minutes après sa remise en liberté, l’ancien n°10 de l’Equipe de France s’est défendu, niant toute implication personnelle dans cette histoire. « Entrer comme auditeur libre (sic), se retrouver en garde à vue et provoquer un tel vacarme, ça ne fait évidemment pas plaisir. C'est beaucoup de bruit pour rien. Je ne comprends toujours pas ce que je fais dans cette histoire » a-t-il confié, abasourdi et visiblement très fatigué de faire de nouveau la Une des journaux pour une histoire judiciaire.